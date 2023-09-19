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  • Константин Поляков
    Ну и где..... ученые и их выясненное,что там?☠️😈Душа после смерти...
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    Наверное, обычный картофельный суп можно/нужно считать супом на картофельном отваре.Что будет если пи...
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    Всё правильно. Я так и делаю. В постные дни на картофельном отваре получается вкусная каша. Поливаю комнатные цветы. ...Что будет если пи...

Долго плакать по покойному запрещено. Почему так?

Потеря близкого – настоящая трагедия для любого. Так было и сотни лет назад. В связи с чем у древних славян возникли определённые фольклорные представления о проведении после похорон, чтобы усопшему было комфортно на Том свете, и мертвец не встал.

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