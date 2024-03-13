Беспилотники всю ночь атаковали Белгородскую область, обстрелян город Шебекино

АндрейБорков

Почему не поступили в СВО как когда то в Афгане, не "отодвинули" границу на 30-40 км вглубь вражеской территории? Разучились? Не захотели или не смогли? Наверняка у укропитеков нет на границах Курской и Белгородской областей серьезных воинских формирований, там базы ДРГ, кочующие системы РСЗО и подвижная артиллерия, немного танков. То есть если нанести удар вглубь территории УкРуины на этих участках, то отодвинуть границу на 30-40 км вполне возможно. Далее на подконтрольную РФ территорию ввести Нацгвардию, пограничников и усилить их подразделениями ВС РФ, обязательно авиакрыло(вертолеты и самолеты). Держать эти территории под контролем, мочить всех, кто вызывает подозрения(как террористов), не допускать собраний более трех укропитеков. Почему так не сделано? Все каким то правилам международным следуем, гуманизму и человеколюбию? А наши граждане, которые проживают на обстреливаемых УкРуиной территориях, особенно те, кого ранили и родственники погибших, вот что они про гуманизм и человеколюбие скажут? Их ни кто не спрашивал? Почему? В СВО такие понятия как человеколюбие, гуманизм и международные правила, применительно к укропитекам НЕ УМЕСТНЫ ОТ СЛОВА СОВСЕМ! Проверено, доказано и не раз.