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Беспилотники всю ночь атаковали Белгородскую область, обстрелян город Шебекино

Беспилотники всю ночь атаковали Белгородскую область, обстрелян город Шебекино

Есть информация о погибших и раненых, повреждены ЛЭП, газопроводы, дома в частном сектореДесять человек ранены, шестеро из них находятся в больнице, один участник теробороны погиб в Белгородской области при отражении  налёта беспилотников 12 марта.

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Комментарии
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АндрейБорков
Почему не поступили в СВО как когда то в Афгане, не &quot;отодвинули&quot; границу на 30-40 км вглубь вражеской территории? Разучились? Не захотели или не смогли? Наверняка у укропитеков нет на границах Курской и Белгородской областей серьезных воинских формирований, там базы ДРГ, кочующие системы РСЗО и подвижная артиллерия, немного танков. То есть если нанести удар вглубь территории УкРуины на этих участках, то отодвинуть границу на 30-40 км вполне возможно. Далее на подконтрольную РФ территорию ввести Нацгвардию, пограничников и усилить их подразделениями ВС РФ, обязательно авиакрыло(вертолеты и самолеты). Держать эти территории под контролем, мочить всех, кто вызывает подозрения(как террористов), не допускать собраний более трех укропитеков. Почему так не сделано? Все каким то правилам международным следуем, гуманизму и человеколюбию? А наши граждане, которые проживают на обстреливаемых УкРуиной территориях, особенно те, кого ранили и родственники погибших, вот что они про гуманизм и человеколюбие скажут? Их ни кто не спрашивал? Почему? В СВО такие понятия как человеколюбие, гуманизм и международные правила, применительно к укропитекам НЕ УМЕСТНЫ ОТ СЛОВА СОВСЕМ! Проверено, доказано и не раз.
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