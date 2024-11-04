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Военное обозрение

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Депутат, возомнивший себя Султаном

Депутат, возомнивший себя Султаном

Депутат от Дагестана Султан Хамзаев оскорбляет власти Владимирской области, запретившие ношение хиджабов и никабов в школах, и угрожает другим депутатам.

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Комментарии
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Михаил Мамонов
👎👎👎👎👎🐵
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7 час.
Ли
Людмила ивановна
Ты, дрянь дагестанская. Забыл из чьих рук ты хлеб кушаешь? Кто тебе образование создал, наладил промышленность, дома благоустроенные построил?? Много возомнил о себе. Пора тебя в стойло ставить, где тебе самое место.
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5 час.

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