Депутат, возомнивший себя Султаном

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Людмила ивановна

Ты, дрянь дагестанская. Забыл из чьих рук ты хлеб кушаешь? Кто тебе образование создал, наладил промышленность, дома благоустроенные построил?? Много возомнил о себе. Пора тебя в стойло ставить, где тебе самое место.