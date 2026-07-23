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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мостовой о «Спартаке»: «Переигровка Суперкубка нереальна, но протест подают правильно. У нас мало футбольных людей в руководстве, поэтому скандалы и ошибки»

Экс-полузащитник « Спартака » Александр Мостовой отреагировал на требование красно-белых переиграть матч за Суперкубок.

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