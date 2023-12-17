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СССР-Россия

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    В том-то и дело, что на картах (напр., на приведённой) не страны, а название местности. Слободская, левобережная и Пр...Урок истории и ка...
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Урок истории и картографии

Урок истории и картографии

Как видим, на данной карте 1712 года есть даже такие знаменитые страны, как Подолия и Чернороссия (Рус Нуар, мон шер)Вчерашний мой пост вызвал бурное жжение у свидоменьких (такие патриоты, такие патриоты, только ни одного айпишника с украины – одни Нидергланды и Испании).

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Комментарии
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Виктор Луговой
&quot;Но только майданутый укропеец может начать орать «Финны оккупировали Суоми!». При том, что этнический состав Финляндии весьма неоднородный.&quot; Между прочим, пример неплохой. Помнится, - в семидесятые я пристрастился смотреть хоккей помеждународнее, начиная с приза &quot;Известий&quot;. Так вот сборную фиников тогда наши комментаторы (не в последнюю очередь сам Озеров) называли не иначе, как &quot;Суоми-Еми&quot;.
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1 д.
Владимир Морж
В том-то и дело, что на картах (напр., на приведённой) не страны, а название местности. Слободская, левобережная и Правобережная украины (окраины) - тому пример (при чём вторая и третья - это окраины Польши, Речи Посполитой, а Слободская - России). Да такие вещи остаются до сих пор. Например, Кубань или Донщина.
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3 час.

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