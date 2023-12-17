Урок истории и картографии

"Но только майданутый укропеец может начать орать «Финны оккупировали Суоми!». При том, что этнический состав Финляндии весьма неоднородный." Между прочим, пример неплохой. Помнится, - в семидесятые я пристрастился смотреть хоккей помеждународнее, начиная с приза "Известий". Так вот сборную фиников тогда наши комментаторы (не в последнюю очередь сам Озеров) называли не иначе, как "Суоми-Еми".

Владимир Морж

В том-то и дело, что на картах (напр., на приведённой) не страны, а название местности. Слободская, левобережная и Правобережная украины (окраины) - тому пример (при чём вторая и третья - это окраины Польши, Речи Посполитой, а Слободская - России). Да такие вещи остаются до сих пор. Например, Кубань или Донщина.