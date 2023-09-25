Политнавигатор При атаках на Крым и Севастополь Украина использует тактику «пчелиного роя», чтобы перегрузить ПВО полуострова.
Будет ли Россия уничтожать дроны НАТО, шпионящие за Крымом?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Я
Яна
Если над нашей территорией летают, какие могут быть вопросы. Естественно сбивать надо.
Ответить
5 час.
М
ММ
Может просто направлять наши самолеты летать параллельным курсом со средствами РЭБ и глушить самолеты-разведчики?
Ответить
5 час.
Аудрюс
Висеть то они висят, только как эти самолёты могут наводить ракеты по наземным целям, если с этого расстояния самолёт не видит наземные цели ....
Ответить
4 час.
Свежие комментарии