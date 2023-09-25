Будет ли Россия уничтожать дроны НАТО, шпионящие за Крымом?

Если над нашей территорией летают, какие могут быть вопросы. Естественно сбивать надо.

Может просто направлять наши самолеты летать параллельным курсом со средствами РЭБ и глушить самолеты-разведчики?

Аудрюс

Висеть то они висят, только как эти самолёты могут наводить ракеты по наземным целям, если с этого расстояния самолёт не видит наземные цели ....