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Будет ли Россия уничтожать дроны НАТО, шпионящие за Крымом?

Будет ли Россия уничтожать дроны НАТО, шпионящие за Крымом?

Политнавигатор При атаках на Крым и Севастополь Украина использует тактику «пчелиного роя», чтобы перегрузить ПВО полуострова.

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Комментарии
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Я
Яна
Если над нашей территорией летают, какие могут быть вопросы. Естественно сбивать надо.
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5 час.
М
ММ
Может просто направлять наши самолеты летать параллельным курсом со средствами РЭБ и глушить самолеты-разведчики?
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5 час.
Аудрюс
Висеть то они висят, только как эти самолёты могут наводить ракеты по наземным целям, если с этого расстояния самолёт не видит наземные цели ....
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4 час.

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