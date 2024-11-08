Израиль открывает новый КПП «Кисуфим» для гуманитарной помощи в сектор Газа

Управление координатора действий правительства Израиля на палестинских территориях (COGAT) объявило об открытии нового контрольно-пропускного пункта «Кисуфим», который будет использоваться для доставки гуманитарной помощи в сектор Газа.
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