Мужчины назвали фразы женщин, раздражающие их во время секса

Мужчины признались, какие фразы женщин во время секса мгновенно выводят их из себя. Чтобы узнать это, сексологи провели опрос, в котором поучаствовали более 3 500 представителей сильного пола разного возраста.
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