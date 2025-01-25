В Салехарде запустили исторический автобус в память о Василии Подшибякине

В Салехарде 25 января на маршруте № 3 запустили исторический автобус в память о знаменитом советском геологе Василии Подшибякине, который внес большой вклад в открытие уникальных месторождений природного газа.
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