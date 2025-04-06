Elena Dmitrieva Просто вся эта ессовская шайка-лейка понимает, что в случае окончания войны им придётся объяснить зачем они вкладывали столько денег в чужую страну.

Леонид Руси Получается так, что самые воинственные из генералов запада, это прошмандовки, которые ни дня в армии не служили... но ценят возможность управлять жизнями самцов, которые убивают друг друга по их воле