Политика как он...
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Политика как она есть

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В Германии раскрыли отношение ЕС к конфликту на Украине

В Германии раскрыли отношение ЕС к конфликту на Украине

Политики ЕС намеренно подрывают мирные переговоры о прекращении украинского конфликта. Они отказываются от дипломатических инициатив и заражены идеей «победоносного мира» для Киева, не обращая внимания на то, что Украина терпит поражение на поле боя и уверенно идет к краху.

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Комментарии
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Elena Dmitrieva
Просто вся эта ессовская шайка-лейка понимает, что в случае окончания войны им придётся объяснить зачем они вкладывали столько денег в чужую страну.
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17 час.
Леонид Руси
Получается так, что самые воинственные из генералов запада, это прошмандовки, которые ни дня в армии не служили... но ценят возможность управлять жизнями самцов, которые убивают друг друга по их воле
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16 час.
Павел Гончаров
Эти шалавы прекрасно понимают, что после мира им всем хана вот и зловредничают, но им не долго осталось, я думаю ,что начнут с Макрона, желательно быстрей после снятие с должности на пожизненное заключение.
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1 час.
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