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NYT: Европа оказалась в затруднительном положении после сделки России и США

NYT: Европа оказалась в затруднительном положении после сделки России и США

Европейские и британские чиновники оказались в затруднительном положении после топливной сделки России и США, не зная, как отреагировать и поддержать Киев, не вызвав гнева американского президента Дональда Трампа, пишет газета The New York Times.

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