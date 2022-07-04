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Остался один день: в IKEA скоро стартует онлайн-распродажа

Остался один день: в IKEA скоро стартует онлайн-распродажа

Известно, что россияне уже завтра, 5 июля, смогут приобрести необходимый товар. Покупки можно совершить только онлайн в течении нескольких недель, пока товары будут в наличии.

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