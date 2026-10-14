С 15 октября в Петербурге включат отопление во всех домах

Губернатор Александр Беглов поручил теплоснабжающим организациям с 09:00 15 октября начать регулярную подачу тепла во все здания города, включая жилые дома, после завершения режима периодического протапливания.
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