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Царьград

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С 15 октября в Петербурге включат отопление во всех домах

С 15 октября в Петербурге включат отопление во всех домах

Губернатор Александр Беглов поручил теплоснабжающим организациям с 09:00 15 октября начать регулярную подачу тепла во все здания города, включая жилые дома, после завершения режима периодического протапливания.

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