Топ-менеджеры Курской Корпорации обвиняются в хищении 805 млн рублей

Генпрокуратура подала иск в суд Курска против руководителей Корпорации развития Курской области. Генеральный директор и его заместители обвиняются в незаконном получении 805 млн рублей при строительстве оборонных объектов.
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