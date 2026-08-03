Петербуржцев зовут на семейный музыкальный фестиваль «Диво Фест»

Впервые полноценный музыкальный фестиваль и парковая инфраструктура объединятся в событие для всей семьи: живые выступления, работающие аттракционы, гастрономические зоны, автограф-сессии – а воздух вокруг наполнен ароматами сахарной ваты, хот-догов и свежего попкорна.
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