5 октября в Свердловской области ожидаются следующие события

В 09:00 глава Екатеринбурга Алексей Орлов откроет благоустроенный парк имени Энгельса. В ходе благоустройства заменено асфальтовое покрытие, оборудованы 3 детских площадки, установлено уличное освещение,.
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