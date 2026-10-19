Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе встречи с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Резой Арефом 19 октября попросил его передать иранскому лидеру Масуду Пезешкиану привет от президента России Владимира Путина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Президент Бразили...
- ЛС В Молдавии заподо...
- МИД Литвы заявил ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым