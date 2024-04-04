Дно пробито - в Госдуме пропихивают закон наделяющий диаспоры реальной властью. Мигрантам в России станет еще комфортнее

Олег Самойлов

Во как! "...на уровне регионов и муниципалитетов задачи сохранения самобытности, развития языка, образования, национальной культуры, укрепления единства российской нации, гармонизации межэтнических отношений, содействия межрелигиозному диалогу..."! Все это приемлемо, НО! Только ДЛЯ НАЦИЙ, НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ и НАРОДНОСТЕЙ ИСКОННО ПРОЖИВАВШИХ и ПРОЖИВАЮЩИХ на территории Российской Федерации! Все остальные, из бывших "братских" республик бывшего СССР, ныне вполне "самостийных" держав, - могут ПРИЕЗЖАТЬ НА ОПРЕДЕЛЕННОЕ время на работу, а отработав срок - в свои кишлаки, аулы, деревни и вёски! И никаких гражданств! ТОЛЬКО ВНЖ! И то, на период работы! И никаких скидок, откуда и как приехал! Или у кого-то есть какие-то сомнения в причинах кратно увеличившегося числа так называемых "природных" пожаров в лесах, полях и далее по списку? Может быть настолько износились провода в разных складах, хранилищах, торговых организациях, авторемонтных мастерских, что горят что ни день?