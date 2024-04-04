Театр абсурда
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Театр абсурда

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Дно пробито - в Госдуме пропихивают закон наделяющий диаспоры реальной властью. Мигрантам в России станет еще комфортнее

Интересная жизнь с Vera Star По старой восточной традиции, когда выходцы из Средней Азии не могут чего-то добиться наглостью или грубой силой, они резко меняют риторику, и превращаются в дружелюбных и улыбчивых людей, но при этом их настоящие цели остаются прежними.

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Комментарии
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Олег Самойлов
Во как! &quot;...на уровне регионов и муниципалитетов задачи сохранения самобытности, развития языка, образования, национальной культуры, укрепления единства российской нации, гармонизации межэтнических отношений, содействия межрелигиозному диалогу...&quot;! Все это приемлемо, НО! Только ДЛЯ НАЦИЙ, НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ и НАРОДНОСТЕЙ ИСКОННО ПРОЖИВАВШИХ и ПРОЖИВАЮЩИХ на территории Российской Федерации! Все остальные, из бывших &quot;братских&quot; республик бывшего СССР, ныне вполне &quot;самостийных&quot; держав, - могут ПРИЕЗЖАТЬ НА ОПРЕДЕЛЕННОЕ время  на работу, а отработав срок - в свои кишлаки, аулы, деревни и вёски! И никаких гражданств! ТОЛЬКО ВНЖ! И то, на период работы! И никаких скидок, откуда и как приехал! Или у кого-то есть какие-то сомнения в причинах кратно увеличившегося числа так называемых &quot;природных&quot; пожаров в лесах, полях и далее по списку? Может быть настолько износились провода в разных складах, хранилищах, торговых организациях,  авторемонтных мастерских, что горят что ни день?
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8 час.
Владимир Росс
К слову (не сразу прочитал, пропустил): пишут о совете по культурным автономиям РФ - а какое отношение к этому (культурным автономиям именно РФ и народам именно РФ) имеют иностранцы (???), чтобы эти типы могли бы вырабатывать политику по ИНТЕГРАЦИИ мигрантов (иностранцев, короче)? Короче: иностранцев уже впихнули в народы РФ, а им даны полномочия только по культурным автономиям именно народов РФ, а не кого попало - откуда таких откровенно тупых и даже смысла текстов своих инструкций непонимающих понабрали в госорганы?
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8 час.
вд
валерий двойнишников
Помойлов, бухой, что ли?
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8 час.

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