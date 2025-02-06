Индия может снизить базовые ставки впервые почти за пять лет

Центральный банк Индии, скорее всего, снизит базовые процентные ставки по итогам начавшегося сегодня двухдневного заседания, поскольку замедление инфляции дает ему возможность стимулировать ослабевающую экономику, хотя курс рупии колеблется на рекордно низком уровне.
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