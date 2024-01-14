Что творится во Франции? Что за премьер с модной ориентацией, который ещё и своего «бывшего» (якобы) тоже затащил в правительство? Причём не на какой-то там пост по рисованию школьных учебников, а прямо – министром иностранных дел… Это что же за… Макрон «отжёг»: таинственный премьер Франции .
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