Что творится во Франции? Что за премьер с модной ориентацией, который ещё и своего «бывшего» (якобы) тоже затащил в правительство? Причём не на какой-то там пост по рисованию школьных учебников, а прямо – министром иностранных дел… Это что же за… Макрон «отжёг»: таинственный премьер Франции .