Как защитить органический картофель от фитофторы 

Медьсодержащие фунгициды применяются для защиты картофеля от фитофтороза, а в органическом картофелеводстве имеют особое значение, хотя и не разрешены во всех ассоциациях органического земледелия Евросоюза.
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