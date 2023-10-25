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Закон, порядок, государство

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"Смялся на детали": жесткие кадры ДТП с автобусом в центре Владивостока всполошили Сеть

"Смялся на детали": жесткие кадры ДТП с автобусом в центре Владивостока всполошили Сеть

Серьезная авария с пассажирским автобусом произошла в центре Владивостока. кадрами происшествия поделились очевидцы в tg — канале primamedia (18+).

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