Лавров рассказал о контактах с администрацией президента США

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров не стал отвечать на вопрос о своих контактах с представителями администрации президента Соединённых Штатов Америки Джо Байдена, чтобы не навредить их карьере.
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