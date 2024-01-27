ДТП в Кричевском районе: погибли два человека.

24 января около 8:30 на 37 км автодороги ´Граница РФ-Кричев-Бобруйск-Ивацевичи´ водитель автомобиля МАЗ, по предварительной информации, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с LADA.