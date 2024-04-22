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РБК: рабочая группа при правкомиссии предложила создать орган управления наукой

РБК: рабочая группа при правкомиссии предложила создать орган управления наукой

Экономисты предложили план достижения научно-технологического прорыва и суверенитета России. Об этом пишет РБК со ссылкой на доклад группы экономистов рабочей группы по технологическому развитию при правительственной комиссии по модернизации экономики в докладе "Экономика научно-технологического прорыва и суверенитета".

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