Перечень вопросов, включенных в протокол заседания Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 24 апреля 2024 года № 168

1. О проекте постановления Центральной избирательной комиссии Российской Федерации «О внесении изменений в Порядок дистанционного электронного голосования с использованием федеральных государственных информационных систем» 2.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии