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Перечень вопросов, включенных в протокол заседания Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 24 апреля 2024 года № 168

1. О проекте постановления Центральной избирательной комиссии Российской Федерации «О внесении изменений в Порядок дистанционного электронного голосования с использованием федеральных государственных информационных систем» 2.

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