Правительство предложило не изолировать воров в законе в СИЗО

Российское правительство предложило убрать из законопроекта об изоляции при содержании в СИЗО фигурантов ряда террористических преступлений, а также обвиняемых в занятии высшего положения в преступной иерархии.
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