Вернувшимся с СВО не придется возвращаться на мирные зарплаты

Обидно! Я воевал в первую чеченскую. Нам 2800 р. Тоже было не сладко. Сколько пацанов срочников полегло. Всё забыто!!

л

лариса

Не могут всё мужчины воевать, по разным причинам. Обидно, что их дети, да и дети женщин, воспитывающих детей без мужчин, не смогут теперь поступить на бюджет. И в садиках ,в ближайшей доступности от дома, тоже места только для тех, чьи отцы на СВО.