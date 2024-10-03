Политнавигатор Российскому правительству придется платить демобилизованным участникам СВО высокие зарплаты даже после окончания боевых действий.
Вернувшимся с СВО не придется возвращаться на мирные зарплаты
Комментарии
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О
Олег
Обидно! Я воевал в первую чеченскую. Нам 2800 р. Тоже было не сладко. Сколько пацанов срочников полегло. Всё забыто!!
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2 час.
л
лариса
Не могут всё мужчины воевать, по разным причинам. Обидно, что их дети, да и дети женщин, воспитывающих детей без мужчин, не смогут теперь поступить на бюджет. И в садиках ,в ближайшей доступности от дома, тоже места только для тех, чьи отцы на СВО.
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1 час.
Татьяна Царева
учитесь и поступите. а для участников сво специальные льготы и дополнительные места. Они встали на защиту страны. и страна может дать им возможность получить образование
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4 мин.
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