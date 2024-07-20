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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Анчелотти о Евро-2024: «Низкая интенсивность, лучшие игроки приехали уставшими. Испания заслужила победу»

Анчелотти о Евро-2024: «Низкая интенсивность, лучшие игроки приехали уставшими. Испания заслужила победу»

В финале чемпионата Европы сборная Испании обыграла Англию (2:1). Команда под руководством Луиса де ла Фуэнте выиграла все 7 матчей на Евро-2024.

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