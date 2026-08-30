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Мартинес — о переходе в «Челси»: «Я приехал сюда, чтобы бросить себе вызов и попытаться выиграть АПЛ»

Мартинес — о переходе в «Челси»: «Я приехал сюда, чтобы бросить себе вызов и попытаться выиграть АПЛ»

Голкипер «Челси» Эмилиано Мартинес прокомментировал свою дебютную игру в составе команды.Голкипер «Челси» Эмилиано Мартинес прокомментировал свою дебютную игру в составе команды.

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