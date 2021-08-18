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Мы помним и скорбим о жертвах трагедии, — Сергей Аксёнов

Мы помним и скорбим о жертвах трагедии, — Сергей Аксёнов

18 августа — День памяти жертв депортации из Крыма немецкого народа. Она началась 80 лет назад. «Десятки тысяч людей, веками живших на родной земле, в одночасье оказались в изгнании, лишились домов и имущества, пережили колоссальные лишения.

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