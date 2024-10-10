В кинотеатре на Коминтерна бесплатно покажут комедию

Во вторник, 15 октября в 16.00 в кинотеатре «Вымпел» в Бабушкинском районе состоится бесплатный показ российской комедии «Менялы», сюжет которой посвящен авантюре времен денежной реформы 1961 года, и увлекательное обсуждение фильма с экспертами.