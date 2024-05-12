Полпред Якушев: Урал готов помочь пострадавшему от удара ВСУ Белгороду

Владимир Якушев, полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе, выразил соболезнования в связи с трагическими событиями в Белгороде и заявил о готовности макрорегиона помочь пострадавшим.
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