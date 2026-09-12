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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гендиректор «Динамо» об игре с «Оренбургом» на «РЖД Арене»: «Спасибо Ротенбергу, что позволил нам реализовать такой вариант. Понимаю фанатов и готов принести извинения, но это не вина клуба»

Гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал, как бело-голубые арендовали стадион у « Локомотива » для матча Альфа-Банк РПЛ против « Оренбурга » (1:0).

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