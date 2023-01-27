Ночь в музее, аврал на корабле и Евгения Онегина сыграли на сцене студенты Уссурийска

День российского студенчества в Дальневосточном техническом колледже Уссурийска отметили ярким шоу. Празднику посвятили гала-концерт фестиваля "Момент славы" (6+), в который попали творческие номера, успешно выдержавшие двухдневный конкурсный отбор.
День российского студенчества в Дальневосточном техническом колледже Уссурийска отметили ярким шоу. Празднику посвятили гала-концерт фестиваля "Момент славы" (6+), в который попали творческие номера, успешно выдержавшие двухдневный конкурсный отбор.
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