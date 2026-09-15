Elk jumps onto parked car, shatters windshield

A British Columbia man who came outside to find his windshield shattered checked security cameras and discovered the car had been hit by an elk.
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