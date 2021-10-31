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Когда «мсье» был страшен как смерть! Брутальная подноготная французов

Когда «мсье» был страшен как смерть! Брутальная подноготная французов

Что такое типичный француз? Наверное, это «умение жить красиво», утренний кофе, круассаны, вино на завтрак, обед и ужин, всякие «муленружи», безделье, прожигание жизни, и бесконечная охота на женщин с нашептыванием чего-то чрезвычайно куртуазного.

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