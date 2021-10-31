Когда «мсье» был страшен как смерть! Брутальная подноготная французов

Что такое типичный француз? Наверное, это «умение жить красиво», утренний кофе, круассаны, вино на завтрак, обед и ужин, всякие «муленружи», безделье, прожигание жизни, и бесконечная охота на женщин с нашептыванием чего-то чрезвычайно куртуазного.