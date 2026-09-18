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Черников про 0:0 с «Оренбургом»: «Это потеря очков, «Краснодар» недоволен результатом. Нужно остыть и разобрать, что можно улучшить»

Полузащитник « Краснодара » Александр Черников недоволен выездной ничьей с « Оренбургом » (0:0) в РПЛ .

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