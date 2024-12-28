"Но следующий точно будет лучше": итоги 2024 года от главреда сайта ТСН24 Юрия Зайцева

Тульская служба новостей продолжает знакомить читателей, зрителей и слушателей с командой редакции. В рамках проекта "Здравствуй, Дедушка Мороз!" итоги 2024 года подводит главный редактор сайта ТСН24 Юрий Зайцев.
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