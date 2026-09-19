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Царьград

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Подвал на Ольминского в Петербурге заливает после каждого дождя

Подвал на Ольминского в Петербурге заливает после каждого дождя

Жители дома №18 по улице Ольминского в Петербурге в очередной раз столкнулись с подтоплением подвального помещения.

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