Американский автор-язычник выпустил манифест о преподавании ведовства

Известный американский языческий автор и преподаватель современного ведьмовства Шторм Фейривульф отметил 35-летие своей профессиональной деятельности, опубликовав программный манифест под названием «Преподавание ведовства в XXI веке».
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