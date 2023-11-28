Топ-10 захватывающих спектаклей для детей в декабре

Сегодня в нашей подборке 10 наиболее популярных спектаклей всех жанров для детей от 0 до 12 лет, которые можно увидеть в театрах Москвы Премьера «Тайна Хранителя Времени» предоставлено Пресс-службойУличное новогоднее представление с артистами и куклами Цирковая театрализованная авантюра в Образцовпарке.
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