Топ-10 захватывающих спектаклей для детей в декабре

Сегодня в нашей подборке 10 наиболее популярных спектаклей всех жанров для детей от 0 до 12 лет, которые можно увидеть в театрах Москвы Премьера «Тайна Хранителя Времени» предоставлено Пресс-службойУличное новогоднее представление с артистами и куклами Цирковая театрализованная авантюра в Образцовпарке.