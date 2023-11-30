Дополнительная разгрузка: граждан защитят от банковских комиссий за оплату ЖКУ

Новый законопроект, который могут принять до конца года, предусматривает отмену комиссии для физлиц при оплате жилищно-коммунальных услуг в кредитных организациях, у платежных агентов и операторов почтовой связи, рассказали «Известиям» депутаты Госдумы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии