После 18 лет «счастливой семейной жизни» она заявила о разводе. Говорят, муж уже лет 10 «ходит на сторону».
Брак певицы Алсу оказался с браком
Комментарии
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Виктор Тимошевский
Ну что за событие,чтобы три дня его обсасывать? Не лезьте в семейные отношения своими мерзкими умишками и предположениями. Не тема для обсуждений.
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16 час.
Александр Хироников
Все они как мартовские коты и кошки (бохэма). Теперь что? Каждый март их обсуждать будем? У меня сосед дядя Ваня развелся после 20 лет очень счастливой совместной жизни. И что? Почему его не обсуждаем? Не вырос? А чем Алсу выросла? Абсолютно ни чем!
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14 час.
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