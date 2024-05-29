Брак певицы Алсу оказался с браком

Ну что за событие,чтобы три дня его обсасывать? Не лезьте в семейные отношения своими мерзкими умишками и предположениями. Не тема для обсуждений.

Александр Хироников

Все они как мартовские коты и кошки (бохэма). Теперь что? Каждый март их обсуждать будем? У меня сосед дядя Ваня развелся после 20 лет очень счастливой совместной жизни. И что? Почему его не обсуждаем? Не вырос? А чем Алсу выросла? Абсолютно ни чем!