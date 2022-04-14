Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наташа Леонтьева
    ОСИРОТЕЛИИИИИИ!!!!!..........ВОТ РАДОСТЬ ТО!Историк моды Алек...
  • Alex Немо
    В чем вранье, конкретно пожалуйста, с фактами а не домыслами.Минобороны РФ: кр...
  • Сергей Молканов
    Двуликий АнусМакрон выразил со...

Эксперт Колташов рассказал, как на Западе воспринимают Украину: «Пушечное мясо»

Эксперт Колташов рассказал, как на Западе воспринимают Украину: «Пушечное мясо»

Экономический эксперт, глава Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов сообщил, что если западные страны добьются всех собственных целей в регионе, для Украины в этом не будет абсолютно ничего положительного.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх