Эксперт Колташов рассказал, как на Западе воспринимают Украину: «Пушечное мясо»

Экономический эксперт, глава Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов сообщил, что если западные страны добьются всех собственных целей в регионе, для Украины в этом не будет абсолютно ничего положительного.
Экономический эксперт, глава Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов сообщил, что если западные страны добьются всех собственных целей в регионе, для Украины в этом не будет абсолютно ничего положительного.
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