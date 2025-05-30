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АЛЕКСЕЕВСКИЙ ВЕСТНИК

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Жителей Алексеевского пригласили на рыбный фестиваль

Гастрономический фестиваль «Москва — на волне. Рыбная неделя» пройдёт в столице с 30 мая по 8 июня. Посетителей свыше 30 площадок в разных районах города пригласят попробовать многочисленные угощения, поучаствовать в кулинарных и творческих мастер-классах, спортивных состязаниях.

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