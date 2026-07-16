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Русская весна

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Иран грозит ударами по недвижимости Трампа

Иран грозит ударами по недвижимости Трампа

Иран грозит ударами по недвижимости Трампа на Ближнем Востоке. Под прицелом гольф-клубы и небоскребы в ОАЭ, Саудовской Аравии, Катаре и Омане: ► Trump International Golf Club Dubai — Damac Hills, Дубай, ОАЭ; ► Trump International Hotel & Residential Tower Dubai — центр Дубая, ОАЭ; ► Trump Plaza Tower Jeddah — набережная Джидды, Саудовская Аравия; ► Trump Tower Riyadh — Эр-Рияд, Саудовская Аравия; ► Trump International Golf Club Wadi Safar — Вади-Сафар, Дирия, Саудовская Аравия; ► Trump International Golf Club & Villas Semaisma — Семаисма, Катар; ► Trump International Hotel Oman — Маскат, Оман.

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