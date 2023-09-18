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Пети о словах Почеттино про Мудрика: «Ничья с «Борнмутом» – не вина Михаила. «Челси» мог бы играть неделю – и все равно бы не забил»

Пети о словах Почеттино про Мудрика: «Ничья с «Борнмутом» – не вина Михаила. «Челси» мог бы играть неделю – и все равно бы не забил»

Напомним, после матча против «Борнмута» в 5-м туре АПЛ (0:0) главный тренер «Челси» сказал о Мудрике: «Ему еще нужно учиться играть в АПЛ – лучше понимать игру, больше взаимодействовать с командой.

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