Увольнение экс-министра обороны Украины Михаила Федорова вызвало правительственный кризис

Британский журнал Economist утверждает, что президент Украины Владимир Зеленский допустил серьезную ошибку, отправив в отставку бывшего министра обороны Михаила Федорова, что спровоцировало кризис в правительстве страны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии