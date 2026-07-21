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Регионы России

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Увольнение экс-министра обороны Украины Михаила Федорова вызвало правительственный кризис

Увольнение экс-министра обороны Украины Михаила Федорова вызвало правительственный кризис

Британский журнал Economist утверждает, что президент Украины Владимир Зеленский допустил серьезную ошибку, отправив в отставку бывшего министра обороны Михаила Федорова, что спровоцировало кризис в правительстве страны.

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