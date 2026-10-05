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Дрэймонда Грина раскритиковали за слабую физическую форму: «Леброн решил не идти в «Голден Стэйт», и чувак тупо забил »

После предсезонного матча против «Клипперс» форварда «Голден Стэйт» Дрэймонда Грина спросили, чувствует ли он, что теперь меньше управляет атакой команды с вершины трехочковой дуги.

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